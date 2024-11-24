"المودة" تبدأ غدًا في تقييم الأعمال المقدمة في مسابقة صناعة الأفلام

تبدأ لجانُ التحكيم غدًا تقييمَ الأعمال المقدمة في مسابقة صناعة الأفلام التي تعزّز القيم لدى الأسرة ضمن مبادرة "تحدي غرس القيم" التي تنظّمها جمعية المودّة بهدف تعزيز القيم الأسرية بين الشباب، واستهدفت "1391" طالبًا وطالبة من "7" جامعات مختلفة.
ويسعى المشروع إلى تنمية الجانب المعرفي للمشاركين من خلال حضور "دورة تحدي غرس القيم" التي ركّزت على أهمية القيم الأسرية وطرق التعبير عنها بأساليب مبتكرة.
وساهم المشروع في تطوير مهاراتهم الفنية عبر تنظيم ورش عمل تخصصية في الإنتاج السينمائي؛ مما مكّنهم من إنتاج أفلام قصيرة تحمل رسائل قيمية هادفة.
وشهدت المسابقةُ مشاركةً فعّالة من "76" فريقًا قدّموا أفلامًا إبداعية جسّدت القيم الأسرية بأساليب مبتكرة ومؤثرة. ومن المقرر أن تنطلق غدًا جلسات التحكيم وورشة تقييم الأفلام؛ حيث سيتم تقييم المشاركات المميزة لاختيار أفضلها.
ويترقّب الجميعُ بشغف إعلانَ الفرق الستة الفائزة قريبًا؛ تتويجًا لجهودهم وإبداعهم خلال هذا الموسم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع النوعية التي تنفذها جمعية المودة، والتي تهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية، وتمكين الشباب من التعبير عن قضايا الأسرة بطرق مبتكرة وأساليب إبداعية.