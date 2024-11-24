"المودة" تبدأ غدًا في تقييم الأعمال المقدمة في مسابقة صناعة الأفلام

تبدأ لجانُ التحكيم غدًا تقييمَ الأعمال المقدمة في مسابقة صناعة الأفلام التي تعزّز القيم لدى الأسرة ضمن مبادرة "تحدي غرس القيم" التي تنظّمها جمعية المودّة بهدف تعزيز القيم الأسرية بين الشباب، واستهدفت "1391" طالبًا وطالبة من "7" جامعات مختلفة.