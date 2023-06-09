إمام جامع بإسلام آباد: "طريق مكة" تتطور عامًا بعد عام وتسهل إجراءات الحجاج

أكد إمام جامع الملك فيصل في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، الشيخ محمد عطاء الرحمن، أن مبادرة طريق مكة تشهد تطورًا ملموسًا عامًا بعد عام، وهي الآن في عامها الثالث وتواصل الصعود والتطور.