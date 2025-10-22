أمير الشرقية يدشّن التمرين التعبوي "استجابة 18" لمكافحة التلوث البحري بالزيت

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت “استجابة 18” بمحافظة الجبيل.
وأكّد أمير المنطقة الشرقية أن ما تحظى به الجهود البيئية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – يعكس حرصها على حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه التمارين تُجسّد مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وترسّخ مفهوم الجاهزية الميدانية لمواجهة حوادث التلوث البحري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
وقدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي عرضًا لأمير المنطقة الشرقية حول فرضية التمرين، تتضمن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في المنطقة الشرقية، ويقوم التمرين على افتراض وقوع حادث للناقلات أو السفن التجارية ينتج عنه تسرب محتمل لكميات كبيرة غير محددة من الزيت أو المواد الضارة.
وبيّن الغامدي أن التمرين يُنفذ انطلاقًا من ميناء الجبيل التجاري بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومشاركة أكثر من 46 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات صلة بالمجالات المعنية بهذا التمرين.
ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والتأهب لدى الجهات المعنية للتعامل مع حوادث التسربات النفطية في البحر، وتنسيق الاستجابة الميدانية بين مختلف القطاعات، وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.