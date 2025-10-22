أمير الشرقية يدشّن التمرين التعبوي "استجابة 18" لمكافحة التلوث البحري بالزيت

وأكّد أمير المنطقة الشرقية أن ما تحظى به الجهود البيئية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – يعكس حرصها على حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه التمارين تُجسّد مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وترسّخ مفهوم الجاهزية الميدانية لمواجهة حوادث التلوث البحري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة وحماية البيئة.