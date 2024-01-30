الرياض تستعد لإطلاق معرض "الداون تاون لاكجري" لاستعراض إبداعات المصممين السعوديين

وتفصيلاً، أكدت الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن "هذا المعرض يتماشى مع الرؤية الطموحة والملهمة ٢٠٣٠، رؤية سيدي الأمير الملهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ إذ يشهد المعرض إبداعات الشباب والشابات السعوديين من مصممين ورسامين ورواد ورائدات الأعمال، وأصحاب متاحف استثنائية، لأول مره تعرض تحفها القيمة والنادرة. كما سترى إبداعات المرأة السعودية في مجال الفاشن، التي استلهمت من حضارة وتاريخ هذا الوطن المجيد. كما سيشارك أصحاب الحِرف العريقة، الذين سيتم دعمهم في هذا المعرض".