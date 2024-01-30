الرياض تستعد لإطلاق معرض "الداون تاون لاكجري" لاستعراض إبداعات المصممين السعوديين

بدأ العد التنازلي لإطلاق النسخة الرابعة من معرض الداون تاون لاكجري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 26 – 29 فبراير القادم.
وتفصيلاً، أكدت الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن "هذا المعرض يتماشى مع الرؤية الطموحة والملهمة ٢٠٣٠، رؤية سيدي الأمير الملهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ إذ يشهد المعرض إبداعات الشباب والشابات السعوديين من مصممين ورسامين ورواد ورائدات الأعمال، وأصحاب متاحف استثنائية، لأول مره تعرض تحفها القيمة والنادرة. كما سترى إبداعات المرأة السعودية في مجال الفاشن، التي استلهمت من حضارة وتاريخ هذا الوطن المجيد. كما سيشارك أصحاب الحِرف العريقة، الذين سيتم دعمهم في هذا المعرض".
ويركز المعرض على المنتجات والصناعات السعودية، وتمكين المرأة، والتحول الرقمي، والسعودية الخضراء في كل أرجاء المعرض.
ووعدت الأميرة الجوهرة زوارها بتجارب ثقافية رائعة، وعروض تسوُّق مميزة، وأجواء ترفيهية.. وقالت إن هذه دعوة لزيارتنا في بيت الإلهام الذي لا يفوت، وسيكون مليئًا بالمغامرات والاستكشافات المبهرة، والليالي المذهلة.
وأضافت: "سنحتفل معًا بيوم التأسيس المجيد بعروض وطنية للخيول، وعروض الأزياء التراثية، والعروض الفلكلورية، وكرنفالات عالمية وتراثية، وورش لصناعة العطور والعود والمجوهرات والنسيج.. وغيرها من الورش المثرية، بجانب الفعاليات البارزة في معرض الداون تاون لاكجري، وكرنفال الكيب تاون، وكرنفال كازبلانكا، ومهرجان نجد العذية، والعديد من المهرجانات العالمية والمحلية والثقافية والمسؤولية المجتمعية، ومزيد من الورش التفاعلية والعملية في فن صناعة الورد والإتيكيت".
وقالت في الختام: "إن المعرض سيتميز بالفعاليات والمغامرات والأنشطة المميزة في الهواء الطلق، والمأكولات، وعروض الألعاب، والسحوبات، والأسواق الخارجية الصاخبة، وأسواق الأكشاك الحصرية، والعديد من عروض المصاحبة. كما يعزز المعرض من قيمة الاستدامة والوعي البيئي (صفر نفايات)، التي نحرص على وجودها سنويًّا".