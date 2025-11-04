الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمملكة حتى نهاية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفق مخرجات النموذج العددي السعودي.
وأوضح المركز أن فرص هطول الأمطار تشمل الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، مبينًا أن الحالة الجوية يُتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة في بعض المواقع.
ودعا المركز إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية عبر منصاته الرسمية، والاطلاع على التنبيهات الصادرة بشأن المناطق المتأثرة بالاضطرابات الجوية، حفاظًا على سلامة الجميع.