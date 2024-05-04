نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

وأكد وزير الخارجية، في كلمة المملكة، أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها، والتي تعبّر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كافة حقوقه المشروعة، التي كَفَلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.