إطلاق مختبر لتطوير الشركات الريادية الناشئة بالمملكة

وقال المهندس محمد المغلوث، الشريك والرئيس التنفيذي لـ"ريفايفل لاب": إن "التحول في الاقتصاد العالمي المطلوب لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، يتطلب استثمارات لا تقل عن 4 تريليون دولار أمريكي سنويًّا، كما تم إبرازه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 المنعقد في شرم الشيخ"، وبلغ عدد الشركات الناشئة عالميًّا لإيجاد وتسخير حلول تُسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة العالمية بنهاية العام الماضي، حوالى 44 ألف شركة ناشئة، جذبت ما يقارب ربع إجمالي الاستثمار الجريء عالميًّا، بإجمالي قدره 80 مليار دولار أمريكي تقريبًا، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الشركات ذات الأثر الإيجابي على المناخ حوالى 66 ألف شركة ناشئة خلال عام 2030.