1292 مدرسة تشهد انتظام أكثر من 169 ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة حائل

وتفقّد مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر البليهد اليوم عدداً من المدارس في مدينة حائل والوقوف على سير العملية التعليمية، ومشاركة الطلاب فرحة العودة للدراسة، مؤكداً على قادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدي ومديري مكاتب التعليم، ومديري الإدارات، ضرورة المتابعة الدائمة والجدية للمرحلة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأهمية تفعيل برامج استقبال المستجدين من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.