1292 مدرسة تشهد انتظام أكثر من 169 ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة حائل
انتظم أكثر من 169 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي إلى مقاعد الدراسة في 1292 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل؛ وذلك لمواصلة رحلتهم التعليمية خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ.
وتفقّد مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر البليهد اليوم عدداً من المدارس في مدينة حائل والوقوف على سير العملية التعليمية، ومشاركة الطلاب فرحة العودة للدراسة، مؤكداً على قادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدي ومديري مكاتب التعليم، ومديري الإدارات، ضرورة المتابعة الدائمة والجدية للمرحلة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأهمية تفعيل برامج استقبال المستجدين من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.
من جهتها، استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أعمال الصيانة التي بدأت من وقت مبكر مع نهاية العام الدراسي السابق من خلال خطة عمل لأعمال الصيانة العامة والتكييف بالمباني المدرسية، كما عملت إدارة التجهيزات المدرسية بالتعاون مع إدارة المستودعات على استكمال توزيع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس.