المذيع القطري خالد جاسم: أيام جميلة قضيتها في "العلا".. وأشكر الأمير فهد بن جلوي

وصف المذيع الرياضي في دولة قطر خالد جاسم الأيام التي قضاها في ربوع العلا بالأيام الجميلة، وقال: لقد استمتعنا بفعاليات مهرجان كأس العلا للهجن ومنافساتها المثيرة، بمشاركة كبيرة من دول الخليج، وبعض الدول العربية والأجنبية.
وأضاف: كانت فرصة للتعرف على المدينة التاريخية التي ترجع لـ"آلاف السنين"، وعلى جبال نحتتها الطبيعة، وكذلك البلدة القديمة بمطاعمها ومقاهيها الحلوة، ومنتجعاتها المأخوذة من وحي الطبيعة والبيئة.
وقدَّم شكره للأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ولجميع أعضاء الاتحاد، وإلى كل مَن عمل واجتهد من أجل إنجاح المهرجان الجميل.