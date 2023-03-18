المذيع القطري خالد جاسم: أيام جميلة قضيتها في "العلا".. وأشكر الأمير فهد بن جلوي

وصف المذيع الرياضي في دولة قطر خالد جاسم الأيام التي قضاها في ربوع العلا بالأيام الجميلة، ‏وقال: لقد استمتعنا بفعاليات مهرجان كأس العلا للهجن ومنافساتها المثيرة، بمشاركة كبيرة من دول الخليج، وبعض الدول العربية والأجنبية.