توقيع مذكرة تفاهم بين " إكساب السعودية " و"جمهورية غويانا التعاونية "

نبذة عن " إكساب السعودية " :

إكساب السعودية كيان استثماري عالمي يقوم على نهج يجمع بين تحقيق العائد المالي الإيجابي وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.وانطلاقًا من مبدأ «نستثمر في مستقبل المشترك»، تسعى إكساب السعودية إلى تمكين العالم من خلال شراكات استراتيجية واستثمارات تقودها الغاية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. تعمل إكساب السعودية وفق نهج غير مقيد بالقطاعات أو المناطق الجغرافية، مع تركيز خاص على الأسواق الواعدة والناشئة، لتمكين رواد الأعمال والشركات المحلية من النمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.