توقيع مذكرة تفاهم بين " إكساب السعودية " و"جمهورية غويانا التعاونية "

على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، وقّعت إكساب السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون الاستثماري عبر قطاعات استراتيجية رئيسية.
بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة الأستاذ/ يزيد اليحيى، الرئيس التنفيذي لإكساب السعودية، ومعالي الأستاذ/ زلفيكار علي، وزير الخدمة العامة وكفاءة الحكومة والتنفيذ. وتمهّد مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بما يدفع الفرص الاستثمارية الاستراتيجية ويفتح مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وتعزّز هذه الشراكة دور إكساب السعودية كشريك موثوق يدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.
وفي تعليق له على المذكرة، صرح الأستاذ/ يزيد اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إكساب السعودية قائلا: " يمثل هذا التعاون مع جمهورية غويانا التعاونية خطوة واعدة في مسارنا لدعم المبادرات الاستثمارية عالية الأثر التي تعزز النمو الاقتصادي المشترك. "
ومن جانبه، أكد معالي الأستاذ/ زلفيكار علي، وزير الخدمة العامة وكفاءة الحكومة والتنفيذ في غيانا.على " أن بلاده تمر بمرحلة تحول كبيرة. وأنه من خلال التعاون مع إكساب السعودية، سنتمكن من اكتشاف الشراكات القادرة على تسريع هذا التحول عبر تطوير البنية التحتية، وتنويع القاعدة الإقتصادية، وصولا نحو تعزيز التعاون الدولي."
نبذة عن " إكساب السعودية " :
إكساب السعودية كيان استثماري عالمي يقوم على نهج يجمع بين تحقيق العائد المالي الإيجابي وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.وانطلاقًا من مبدأ «نستثمر في مستقبل المشترك»، تسعى إكساب السعودية إلى تمكين العالم من خلال شراكات استراتيجية واستثمارات تقودها الغاية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. تعمل إكساب السعودية وفق نهج غير مقيد بالقطاعات أو المناطق الجغرافية، مع تركيز خاص على الأسواق الواعدة والناشئة، لتمكين رواد الأعمال والشركات المحلية من النمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.