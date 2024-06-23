"السعودية تُعلن اعتمادها كوجهة سياحية رسمية للسياح الصينيين ابتداءً من يوليو المقبل

وقد جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "ITB" الذي أقيم مؤخرًا في مدينة شنغهاي الصينية، التي سلطت من خلاله، منظومة السياحة السعودية، الأضواء على العديد من القرارات والخطوات المميزة، التي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون لجذب السياح من جمهورية الصين الشعبية، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، وحتى العودة بالسلامة إلى وطنهم؛ حيث تضاعفت سعة المقاعد الجوية خلال 2024، كما أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق 9 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى المدن الرئيسية في الصين.