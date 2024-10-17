ساعة هواوي الذكية الجديدة هي الخطوة الكبيرة التالية في عالم تكنولوجيا الصحة القابلة للارتداء

جسمنا ليس مجرد مجموعة من أجزاء، بل هو منظومة معقدة وديناميكية حيث يتواصل كل عضو، عصب، ووعاء دموي مع الآخر. كما تشير الأبحاث الحديثة، فإن الصحة النفسية مرتبطة بشكل مؤكد بحالة صحة القلب والأوعية الدموية. وبالمثل، يمكن أن تؤثر جودة نومنا على قدراتنا الإدراكية، في حين أن مستوى لياقتنا البدنية يمكن أن يكون له تأثير مباشر على صحتنا العقلية.
لذلك، نحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى أداة جاهزة تعترف بأن بياناتنا الصحية الحيوية مترابطة بشكل لا يمكن فصله، وتساعدنا في التعامل مع هذه التعقيدات عند الحاجة. في حين أن أقرب شيء متاح هو الساعة الذكية الحديثة، إلا أن العديد من الساعات الذكية في السوق تفتقر إلى البعد الإضافي للتعامل مع هذه التعقيدات.
استجابة لهذه الحاجة، طورت هواوي نظام HUAWEI TruSense لأجهزتها القابلة للارتداء الجديدة، مثل سلسلة HUAWEI WATCH GT 5. تم تصميم هذه الابتكارات الصحية الجديدة لتوفير رؤى دقيقة وسريعة، والأهم من ذلك أنها شاملة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن صحتهم. لا يقتصر نظام HUAWEI TruSense على مراقبة الصحة البدنية واللياقة، بل يمتد أيضًا ليشمل الصحة العاطفية، مقدّمًا نهجًا شاملاً لإدارة الصحة الشخصية.
في جوهره، يعتمد نظام HUAWEI TruSense على مستشعر جديد ومحسّن يتيح قراءات أكثر دقة أثناء التمرين أو النوم. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث البرنامج لالتقاط مجموعة أوسع من إشارات النبض، مما يعزز دقة قياس معدل ضربات القلب.
باستخدام مستشعرات LED المحسّنة في نظام HUAWEI TruSense، تقوم آلية اكتشاف PPG بقياس التغيرات في حجم الدم من خلال امتصاص الضوء وكاشف ضوئي على سطح الجلد. يتيح ذلك للنظام التقاط بيانات حيوية مثل معدل ضربات القلب، الإيقاع، والأنماط غير المنتظمة. كما يتم تحسين تتبع معدل ضربات القلب بواسطة خوارزمية معدل ضربات القلب المطورة من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خوارزمية جديدة لدمج الأوكسجين في الدم عبر قنوات متعددة.
يتيح زر ECG الحصري في ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro إمكانية الحصول على قراءات ECG على مدار الساعة. من خلال لمس الزر المخصص لقراءاتECG، يمكن للمستخدمين الحصول على مخططاتهم القلبية في غضون 30 ثانية. وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تحل محل الأجهزة الطبية الاحترافية، إلا أنها توفر الراحة في مراقبة صحة القلب أثناء التنقل، مما يساعد المستخدمين على اكتشاف أي حالات شاذة قد تمر دون ملاحظة.
أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتواصل مع مشاعرنا ونتخذ خطوات استباقية لإدارة التوتر. يتعامل نظام HUAWEI TruSense مع هذه الحاجة من خلال مساعد الرفاهية العاطفية الجديد، الذي يكشف عن الحالات العاطفية من خلال التغيرات الفسيولوجية.
سيتم تحليل بيانات الصحة العاطفية هذه من خلال تطبيق HUAWEI Health على أساس أسبوعي إلى شهري ضمن قسم تحليل الاتجاهات، مما يسمح للمستخدمين بوضع خطة طويلة الأمد لتنظيم صحتهم العاطفية. توفر هذه الميزة أيضًا اقتراحات عملية لمساعدة المستخدمين على بناء عادة دائمة لإدارة العواطف من خلال أنشطة مثل التمارين اليومية وتمارين التنفس. كما يضيف مساعد الصحة العاطفية عنصرًا مرحًا لتتبع مزاجك من خلال واجهة ساعة Pet Panda التفاعلية. تعكس هذه الميزة مشاعرك من خلال مجموعة متنوعة من التعبيرات المتحركة، وتتحدث تلقائيًا بناءً على حالتك العاطفية الأخيرة عند رفع المعصم ببساطة.
من الكشف عن مخاطر توقف التنفس أثناء النوم إلى تتبع الصحة الشهرية، تم تطوير سلسلةHUAWEI WATCH GT 5 لتغطية مجموعة متنوعة من المخاطر الصحية. يتم تسجيل هذه الرؤى تلقائيًا على مدى الزمن في تطبيق HUAWEI Health، حيث يتم تحليلها لتقديم توصيات شخصية. تخيل وجود مساعد وخبير في معصمك، يذكرك بإجراء تغييرات صغيرة ولكن تدريجية في نمط الحياة يمكن أن تحسن صحتك على المدى الطويل. بعد كل شيء، لا توجد مشاكل صحية في فراغ. لتحقيق الصحة الشاملة حقًا، يجب أن تتقدم التكنولوجيا القابلة للارتداء في تزويد المستخدمين بالأدوات المناسبة لفهم أنفسهم بشكل أفضل وتعويض النقاط العمياء لدينا حيثما كان ذلك ممكنًا.
لقد تولت هواوي هذه المسؤولية، حيث أقامت الشركة شراكات مع مؤسسات البحث الطبي والمستشفيات في جميع أنحاء العالم. من خلال ابتكاراتها القابلة للارتداء، تسهم هواوي في تحسين أبحاث صحة القلب والأوعية الدموية ورصد النوم، مستخدمة هذا التعاون كأساس لتعزيز تكنولوجيا الصحة القابلة للارتداء بشكل أكبر.
تتوفّر سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 999 ريال عبر متجر هواوي الالكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.