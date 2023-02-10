إمام المسجد الحرام: القيادة الرشيدة بالمملكة تقدم الغالي والنفيس لدعم التعاون المثمر بين البلدين

عقب ذلك، زار فضيلته مدرسة نونج شوك بيتايانوسون الثانوية، وألقى كلمة توجيهية على الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة، أوصاهم فيها بالحرص على تعلّم القرآن والسنة وتعلم العقيدة الصحيحة والصدور في ذلك عن العلماء المعتبرين، كما حثهم على الحرص على العلم والتعلم، والتميز في التحصيل العلمي والدراسي، كما التقى بالسيد واروي ماكودي حامل رخصة المدرسة ورئيس مؤسسة مسجد دار الهدى الخيرية، عضو المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)سابقًا، ورئيس الاتحاد التايلندي لكرة القدم سابقًا، والسيد سويناي عبدالسلام سمانلوه مدير المدرسة، والسيد براسان ديشاويبول مدير المدرسة السابق، والسيد شايوات محمد سيب سنت وارفونج من العلاقات الخارجية للمدرسة، ومدير إدارة اللغات الأجنبية في البرلمان التايلندي سابقًا، وأعضاء اللجنة الإدارية للمدرسة، وعدد من مديري المدارس وأئمة المساجد في المنطقة، وممثل مكتب شيخ الإسلام في تايلند.