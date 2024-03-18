في 16 بلدية ومركز إسناد.. "أمانة جدة" تباشر خططها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

ودعت "الأمانة" إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنُّب مصادر التيارات الكهربائية حفاظاً على سلامتهم، كما تدعو إلى الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.