غدًا.. نصف مليون طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد التعليم بالشرقية

وأبان الباحص أن من ضمن عناصر الاستعداد للعام الدراسي الجديد إطلاق الحملة الإعلامية، التي أشرفت على تنفيذها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية ابتهاجًا بالعام الدراسي الجديد؛ للتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الإعلام والاتصال للمساهمة في صناعة نجاح العام الدراسي الجديد، من خلال تفعيل خطتها الإعلامية الموضوعة، انطلاقًا من دورها في تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلاب؛ لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، كذلك دورها في إطلاع المجتمع على الجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة من خلال خارطة برامجها الواسعة، والتي من بينها استكمال التجهيزات المدرسية للعام الجديد، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، إضافة إلى بث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفّزة لمواصلة مسيرتهم التعليمية واستثمار كافة الوسائط الإعلامية لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للصحف المحلية والشاشات الضوئية المنتشرة في الميادين العامة والقنوات الفضائية والإذاعية، فضلًا عن تغطياتها الإعلامية التي تتواكب وثقافة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي وتعزيز الدافعية، وصولًا لدورها في رصد أبرز المنجزات والبرامج التي تعنى بالمبادرات التطويرية، إضافة إلى دورها في تفعيل الشراكة مع وسائل الإعلام وعموم المجتمع.