انتهاء القبول الإلكتروني الموحد لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض عن إغلاق التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب، والتي تضم جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، وكذلك بوابة القبول الموحد للطالبات، والتي تضم جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية بمدينة الرياض.
ودعت اللجنة إلى متابعة مستجدات نتائج القبول وتأكيد القبول، وفق التالي: إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني اليوم الخميس 1445/01/02 هـ الموافق 2023/07/20 م، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب ذلك من يوم الأحد 1445/01/05 هـ الموافق 2023/07/23 م إلى يوم الاثنين 1445/01/06 هـ الموافق 2023/07/24 م، إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 1445/01/09 هـ الموافق 2023/07/27 م.
وأوضحت أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهراً -ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول- يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30/ 7/ 2023م، وإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 3/ 8/ 2023 - 16/ 1/ 1445هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهراً ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول يوم الأحد 19/01/1445هـ الموافق 06/08/2023م.
وأفادت بأنه بالنسبة لإجراءات إعلان نتائج بوابة القبول الموحد للطالبات فستكون على النحو الآتي: إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 4/ 1/ 1445هـ الموافق 22/ 7/ 2023م، وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للمرشحات للكليات التي تتطلب ذلك من يوم الاثنين 6/1/ 1445هـ الموافق 24/ 7/ 2023م إلى يوم الأربعاء 1445/01/08هـ الموافق 26/ 7/ 2023م، وإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م، وآخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً، بينما سيتم إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30/ 7/ 2023م.
وأكدت اللجنة على الطلاب والطالبات المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرةً إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول الموحد نهائياً.