انتهاء القبول الإلكتروني الموحد لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

وأفادت بأنه بالنسبة لإجراءات إعلان نتائج بوابة القبول الموحد للطالبات فستكون على النحو الآتي: إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 4/ 1/ 1445هـ الموافق 22/ 7/ 2023م، وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للمرشحات للكليات التي تتطلب ذلك من يوم الاثنين 6/1/ 1445هـ الموافق 24/ 7/ 2023م إلى يوم الأربعاء 1445/01/08هـ الموافق 26/ 7/ 2023م، وإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م، وآخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً، بينما سيتم إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30/ 7/ 2023م.