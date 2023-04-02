بالأدلة.. "القهيدان" يفنّد مزاعم حفر جن سيدنا سليمان لآبار قرية لينة شمال المملكة

وأضاف: الجن لا تعلم الغيب ولو أنهم يطلعون عليه لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فِي العذاب سنة، كما قَالَ عز وجل (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْه الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ).