حديث ودي وابتسامة معهودة.. لقطات من وصول ولي العهد لمقر "القمة العربية" بالمنامة

لقطات ومشاهد عدة رصدتها العدسات اليوم تزامنًا مع مشاركة ولي العهد في فعاليات القمة العربية التي تستضيفها البحرين اليوم.
وفي أحد المشاهد يجمع حديثٌ ودي وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي مشهد آخر يطل سموه بابتسامته المعهودة أثناء حديثٍ جمَعه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ووصل -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع القمة العربية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء توافد قادة ورؤساء وفود الدول العربية إلى قصر الصخير.
وتحتضن المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
ويجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.