بمناسبة اليوم العالمي.. "شؤون الحرمين" تطلق ملتقى "صناعة التطوع بروح العطاء"

وأكد الرئيس العام، أهمية هذا الملتقى العلمي الثقافي؛ كونه الأول من نوعه من حيث أطروحاته؛ مؤكدًا أن الرئاسة تحرص ضمن برامجها ومبادراتها على دعم وتمكين العمل التطوعي، ونشر ثقافته وممارساته في الحرمين الشريفين وفق مستهدفات الرؤية 2030، إسهامًا منها في تعزيز رؤية الوطن المعطاء وتحقيق الأثر المجتمعي والنوعي لمشاركة شباب وشابات الوطن؛ بما فيه الخير لمجتمعهم ووطنهم لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين.