هيئة الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي

وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية ومفهوم الحرص الاستباقي خلال العام الدراسي عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي شملت عدة موضوعات منها "التصيد الإلكتروني، كيفية التعامل مع الروابط المشبوهة التي تدّعي تقديم عروض وهمية، أهمية استخدام الروابط والتطبيقات الخاصة بالمنصات الموثوقة، الهندسة الاجتماعية، التحديثات التلقائية، كلمات المرور، الرقابة الأبوية، التصفح الآمن للإنترنت"، وغيرها من الموضوعات الرامية إلى حماية الفرد من المخاطر السيبرانية المتجددة.