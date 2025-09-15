الهيئة الملكية بالرياض: 4 مراحل لشراء الأراضي السكنية عبر منصة "التوازن العقاري"

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن أربع مراحل تمر بها عملية شراء الأراضي السكنية من خلال منصة "التوازن العقاري" التي أطلقتها مؤخرًا.
ووفقًا للهيئة، تبدأ المرحلة الأولى بالتسجيل عبر المنصة واستقبال الطلبات، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في التحقق من الأهلية والاستحقاق. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إجراء القرعة الإلكترونية لتوزيع الفرص بشكل عادل بين المتقدمين، وتختتم العملية بالمرحلة الرابعة وهي البيع على الخريطة.
وأكدت الهيئة أن المنصة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تملك الأراضي السكنية بما يتوافق مع خطط التنمية في مدينة الرياض.