وجهة ترفيهية للجميع.. الحدائق والمتنزهات بأحد المسارحة تجذب شرائح المجتمع كافة

تجذب الحدائق والمتنزهات الطبيعية بمحافظة أحد المسارحة، شرائح المجتمع كافة؛ لقضاء أوقات من الترفيه والرياضة.
يأتي ذلك نظرًا لما تحتويه من مرافق عامة، ومسارات رياضية، ومسطحات خضراء، مع توافر ألعاب الأطفال، وأماكن الجلوس، وتنوّع أنشطة الترفيه والفعاليات بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع.
وأصبحت وجهة ترفيهية تستقطب العائلات وأطفالهم في إجازة نهاية الأسبوع والمناسبات والأعياد، مما يعزّز أهمية الحدائق والمتنزهات والساحات بمنطقة جازان كخيار للتنزه والترفيه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس ناصر بن أحمد عطيف: البلدية جهّزت 18 حديقة، و3 ممرات للمشاة، و4 ملاعب رياضية، بمساحة إجمالية تبلغ 450080 متراً مربعاً.
وأضاف: الحدائق تتوزع داخل الأحياء وخارجها بما تضمه من مسطحات خضراء وأماكن تنزه تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.
وأردف "عطيف": البلدية خصصت أماكن للمشي في مرافق الحدائق كافة؛ لتشجيع ممارسة الرياضة، في كل من: حديقة الروضة، وحديقة وادي خلب، وحديقة البلدية، وحديقة الورود، وتنفيذ ملاعب رياضية في عددٍ من الساحات البلدية، وأطلقت حاضنتين نموذجيتين هما حاضنة بلدية المحافظة بـ 12 منفذاً للبيع، وحاضنة حديقة الروضة بعدد ١٣ منفذاً للبيع، وذلك لتنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم، وذلك انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم، بتوفير مواقع محدّدة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة وفق طرق جمالية منظمة.