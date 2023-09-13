وجهة ترفيهية للجميع.. الحدائق والمتنزهات بأحد المسارحة تجذب شرائح المجتمع كافة

وأردف "عطيف": البلدية خصصت أماكن للمشي في مرافق الحدائق كافة؛ لتشجيع ممارسة الرياضة، في كل من: حديقة الروضة، وحديقة وادي خلب، وحديقة البلدية، وحديقة الورود، وتنفيذ ملاعب رياضية في عددٍ من الساحات البلدية، وأطلقت حاضنتين نموذجيتين هما حاضنة بلدية المحافظة بـ 12 منفذاً للبيع، وحاضنة حديقة الروضة بعدد ١٣ منفذاً للبيع، وذلك لتنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم، وذلك انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم، بتوفير مواقع محدّدة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة وفق طرق جمالية منظمة.