محليات

3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص وفق تعديلات "نظام العمل"

عقوبتها غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف
3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص وفق تعديلات "نظام العمل"

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات نظام العمل فيما يخص نشاط التوظيف والاستقدام والإسناد، محددة 3 أنشطة يحظر العمل فيها دون ترخيص.

وأكّدت الوزارة، اليوم، أنه لا يجوز لأي شخصٍ طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد، ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وأضافت "الموارد البشرية"، يعاقب كل مَن يخالف أحكام الفقرة "أ" من المادة الثلاثين، بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة، بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نظام العمل

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