3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص وفق تعديلات "نظام العمل"

وأضافت "الموارد البشرية"، يعاقب كل مَن يخالف أحكام الفقرة "أ" من المادة الثلاثين، بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة، بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف.