بعد واقعة الاعتداء على أحدهم.. "الجميلي" يطالب بنظام يحمي حقوق موظفي النظافة

ويطالب "الجميلي" بنظام يحمي حقوق موظفي النظافة، ويقول: "وهنا ولأن بلادنا هي (مملكة الإنسانية) والشواهد كثيرة، ولعل منها تعاملها الإنساني الرائع مع المقيمين خلال (جائحة كورونا كوفيد 19)؛ حيث لم تتخلّ عنهم ووفرت لهم الحياة الكريمة في ظل أزمات اقتصادية طالت العالم أجمع، فما أرجوه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة صناعة أنظمة لـ(موظفي النظافة) تضمن حقوقهم عند الشركات الخاصة التي يعملون تحت مظلتها، ومن ذلك حدّ أدنى من الرواتب يواكب قدسية رسالتهم، وبدل خطر، وعلاوة سنوية، وتأمين طبي إلى غير ذلك من الحوافز، وقبل ذلك التعامل الإنساني معهم".