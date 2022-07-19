"العدل": إجراء 118 ألف عملية توثيق إلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية، وسبعة آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.