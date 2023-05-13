"سدايا" تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي.. الثلاثاء

وتأتي تلك الخطوة في إطار مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تتبناها سدايا بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وضمن ما تحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.