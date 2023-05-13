"سدايا" تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي.. الثلاثاء

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الثلاثاء المقبل ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في مركز فعاليات الهيئة بالرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واللغويات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذه المجالات الحديثة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعريف بهذه التحديثات.
يهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في هذا المجال؛ حيث سيتم مناقشة هذا الموضوع من خلال جلسات عمل يشارك فيها عدد من كبار المختصين في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتأتي تلك الخطوة في إطار مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تتبناها سدايا بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وضمن ما تحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
وتولي سدايا جل اهتمامها بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في وصول المملكة للريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.