مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعزيزية في الخبر يُنقذ حياة طفل غرق بمسبح منزلي

وأوضح الدكتور السعدون بأنه تم متابعة حالة الطفل، وإخضاعه لفحوصات طبية كاملة ، مشيراً إلى أن حالته شهدت استقراراً ملحوظاً خاصة مع تكثيف العلاجات بالمحاليل الوريدية، وخلال يومين عاد للطفل الوعي، وبدأ في التحسن التدريجي، حتى خرج من المستشفى بعد 20 يوماً من المتابعة العلاجية الحثيثة، وهو في أفضل حال ولله الحمد.