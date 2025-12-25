مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعزيزية في الخبر يُنقذ حياة طفل غرق بمسبح منزلي

بفضل من الله، أنقذ فريق طبي بطوارىء مركز الدكتور سليمان الحبيب بالعزيزية في الخبر، حياة طفل يبلغ من العمر 21 شهر، تعرض للغرق في مسبح منزله لمدة تزيد عن "15" دقيقة، وهي مدة طويلة ونادراً ما يتم إنقاذ الغرقى، لولا رحمة الله وخبرة الأطباء وسرعة استجابتهم.
وقال الدكتور نواف السعدون المدير الطبي ورئيس قسم الطوارىء ، أن والد الطفل وجده غارقاً بالمسبح فاقداً للوعي، حيث قام بإخراجه وإحضاره سريعاً إلى وحدة الطوارىء بالمركز بعد إبلاغهم هاتفياً بالحالة، حيث كان في استقباله فريق طبي معد مسبقاً من استشاريي الأطفال والطوارىء والجهاز التنفسي والطاقم التمريضي، واللذين تعاملوا بمهنية عالية وبذلوا مجهود كبير، حيث قاموا بإجراء 9 جلسات من الإنعاش الرئوي لمدة 18 دقيقة مع وضع أنبوب تنفس لتأمين مسار الهواء وإعطاء الأدوية اللازمة.
مضيفاً بأن الفريق الطبي استطاع إعادة النبض والتنفس مرة أخرى ولله الحمد، حيث تم إجراء كامل الإسعافات وإعطاء الأدوية التحفظية الأولية، ومن ثم تم نقلة بشكل عاجل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.
وأوضح الدكتور السعدون بأنه تم متابعة حالة الطفل، وإخضاعه لفحوصات طبية كاملة ، مشيراً إلى أن حالته شهدت استقراراً ملحوظاً خاصة مع تكثيف العلاجات بالمحاليل الوريدية، وخلال يومين عاد للطفل الوعي، وبدأ في التحسن التدريجي، حتى خرج من المستشفى بعد 20 يوماً من المتابعة العلاجية الحثيثة، وهو في أفضل حال ولله الحمد.
وفي ختام حديثه قال الدكتور نواف السعدون، أن إنقاذ الأطفال بعد الغرق لمدة تزيد عن 15 دقيقة، تعد من الحالات النادرة جداً، مشدداً على ضرورة إتخاذ الأهالي الحذر الشديد واليقظة عند قيام أطفالهم بالسباحة، وأهمية الرقابة وأخذ احتياطات الأمن والسلامة لهم.
الجدير بالذكر أن طوارىء مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعزيزية، تتمتع بالجاهزية العالية ووجود كادر طبي مؤهل ذو خبرة عالية، لتقديم خدمات طبية سريعة ودقيقة للحالات الحرجة والطارئة على مدار الساعة.