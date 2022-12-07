الجامعة السعودية الإلكترونية توقّع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسجون

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية التي تقدمها الجامعة إلى منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للسجون، كما تعمل المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بين الطرفين في التدريب والتهيئة لاستخدام برامج وأنظمة إدارة التعليم الإلكتروني الحديثة، بالإضافة إلى إتاحة الرخص الخاصة بالبرمجيات وأنظمة إدارة التعليم الإلكتروني الحديثة، وتوظيف أحدث تقنيات وممارسات ومنهجيات التعليم الإلكتروني ونماذجه الحديثة، كما تعزز رفع مستوى الوعي والتكيف تجاه التدريب الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتقديم برامج تعليمية متوائمة مع سوق العمل، كما تساهم المذكرة في توفير بيئات للفصول الافتراضية ونشر ثقافة التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة بين مختلف الفئات التعليمية، والاستفادة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى برنامج التدريب الطلابي.