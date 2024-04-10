وقت مثالي لرصد الأجسام الخافتة.. "هلال العيد" يتجسد مُزينًا سماء المملكة

يُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي، هلال القمر لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الغربي؛ حيث يشاهَد بسهولة بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء وبالقرب منه كوكب المشتري في حالة اقتران وسيفصل بينهما 4 درجات، ويمكن رؤيتهما سويًّا في مجال رؤية المنظار.
وبيّن أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرَف باسم "أقمار غاليلو" وهي "غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا"؛ حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه خلال بضع ليالٍ سيلاحَظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
ولفت الانتباه إلى أنه يومًا بعد يوم سيلاحَظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس، وسيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الأسابيع المقبلة.
يُذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس -في العادة- الأضواء الطبيعية في السماء.