وقت مثالي لرصد الأجسام الخافتة.. "هلال العيد" يتجسد مُزينًا سماء المملكة

ولفت الانتباه إلى أنه يومًا بعد يوم سيلاحَظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس، وسيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الأسابيع المقبلة.