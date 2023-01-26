"رابطة العالم الإسلامي" تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين

وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجددًا التشديد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل قضيته المصيرية، التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.