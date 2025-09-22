نوفمبر القادم.. الرياض تحتضن الاجتماع العلمي المشترك لجمعيات العيون الخليجية

تستعد الرياض لأن تكون محط أنظار الأوساط الطبية العالمية مع انطلاق المؤتمر الدولي للجمعية السعودية لطب العيون والاجتماع العلمي المشترك لجمعيات العيون الخليجية (GO 2025)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر بفندق وريزيدنس هيلتون الرياض.
وأكد رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرحمن البلوشي أن هذا الحدث العلمي المرموق يُعد من أبرز الملتقيات المتخصصة في المنطقة، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة من رواد وأساتذة طب العيون من المملكة والعالم، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود.
وأوضح أن المؤتمر يحمل رسالة واضحة تتمثل في تبادل الخبرات، واستعراض أحدث الأبحاث، ومناقشة ما توصّل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج أمراض العيون وجراحاتها الدقيقة، كما يشكّل منصة مثالية لطرح الابتكارات والتقنيات الحديثة عبر برنامج متكامل يضم جلسات علمية وورش عمل تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية وصقل مهاراتهم.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور طارق الزاحم إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 35 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 50 جلسة علمية متخصصة، إلى جانب ما يقارب 30 دورة تدريبية تفاعلية تركز على التطبيقات الإكلينيكية والجراحية الحديثة، مما يجعله حدثًا فريدًا في مضمونه وتنوع محاوره.
وسيكون من أبرز محطات المؤتمر انعقاد المؤتمر الخليجي الأول لجمعيات طب العيون (GO 2025)، في خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود بين الجمعيات الخليجية لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير الممارسات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.
ويأتي هذا الحدث انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، حيث يبرز المؤتمر كمنصة استراتيجية لتبادل المعرفة ودفع عجلة التطوير العلمي والطبي.