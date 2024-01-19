دعوة لمشاركة الرغبات.. "مهرجانات الإبل 2024 للمناطق" تتهيّأ للانطلاق بـ"جادة حائل"

أعلن نادي الإبل أن الانطلاقة الأولى لمهرجانات المناطق في عام الإبل 2024، ستكون من منطقة حائل الشهر المقبل تحت مسمّى "جادة حائل".
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، تفاعلًا مع إعلان النادي: "مع قرب إقامة مهرجان للإبل في منطقة حائل؛ أتمنّى من إخواني المهتمّين بهذا الشأن مشاركتَنا رغباتهم في مهرجانهم القادم".
وأكّد نادي الإبل أنّ "مهرجانات المناطق" تهدف إلى إحداث حراك اقتصادي، وتوسيع شريحة المتعاملين مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع القيمة التسويقية للإبل.
وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اطّلع خلال استقباله أمس الخميس، ممثل نادي الإبل فواز المحرج، ورئيس لجنة البرامج والمبادرات الاستراتيجية في مجلس هيئة تطوير منطقة حائل المهندس عبدالله الرخيص؛ على العرض المفصل لخطة العمل لإقامة أول مهرجانات الإبل في عام الإبل 2024 بمنطقة حائل.