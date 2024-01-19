دعوة لمشاركة الرغبات.. "مهرجانات الإبل 2024 للمناطق" تتهيّأ للانطلاق بـ"جادة حائل"

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اطّلع خلال استقباله أمس الخميس، ممثل نادي الإبل فواز المحرج، ورئيس لجنة البرامج والمبادرات الاستراتيجية في مجلس هيئة تطوير منطقة حائل المهندس عبدالله الرخيص؛ على العرض المفصل لخطة العمل لإقامة أول مهرجانات الإبل في عام الإبل 2024 بمنطقة حائل.