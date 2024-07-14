"شوزن وذخيرة ورشاش" والموقع "محمية الملك سلمان".. 3 مواطنين في قبضة "الأمن البيئي"

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم: لازم صبيح مسيب الشراري وظاهر مسيب عيوش الشراري، ومسيب مهنا الشراري لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, وبحوزتهم بندقيتا شوزن، و(21) ذخيرة شوزن حيّة، وسلاح ناري من نوع رشاش، و(45) ذخيرة رشاش حيّة، و(3) كائنات فطرية مصيدة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الضب غرامة (3,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.