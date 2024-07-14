"شوزن وذخيرة ورشاش" والموقع "محمية الملك سلمان".. 3 مواطنين في قبضة "الأمن البيئي"

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم: لازم صبيح مسيب الشراري وظاهر مسيب عيوش الشراري، ومسيب مهنا الشراري لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, وبحوزتهم بندقيتا شوزن، و(21) ذخيرة شوزن حيّة، وسلاح ناري من نوع رشاش، و(45) ذخيرة رشاش حيّة، و(3) كائنات فطرية مصيدة.