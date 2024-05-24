السعودية لا تتاجر بالفريضة.. "الضبعان" يقترح "رخصة حج" تصدرها الدول لمَن يتقن المناسك

وقال: «الإيرادات» لا توازي «المصروفات»، لكن السعودية تنهض بمسؤولياتها ولا تتاجر بركنٍ من أركان الإسلام، حيث أتى «قدَرها» و«قدْرُها» أن تكون حاضنة لما يهوى إليه مليارا فؤاد، ويأتي العدد الكبير الذي تستضيفه السعودية من حجاج الخارج على نفقة خادم الحرمين الشريفين دليلاً من أدلة لسنا بصدد «محورها».