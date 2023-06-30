رئيس "متحد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رفع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.
كما رفع "الجهني" التهنئة إلى مقام وزارة الحج والعمرة، والعاملين في قطاع مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ بمناسبة نجاح الموسم، وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل العاملين في المجلس التنسيقي وشركات خدمة حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل " متحد " الدكتور ساعد الجهني؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ: المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" حظي بدعم من مقام وزارة الحج والعمرة، ومتابعة مستمرة من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط.
وأضاف: تبنّى المجلس التنسيقي "متحد" العديد من المبادرات والأنشطة خلال هذا الموسم لتحقيق أهداف وزارة الحج والعمرة ومن أجل متابعة وتجويد الخدمات وتوعوية ضيوف الرحمن؛ وعمل على تعزيز الحوكمة لدى منشآت حجاج الداخل واستدامتها وتجويد الخدمات وتحقيق معايير الجودة، وقدّم خلال موسم هذا العام خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.
وعبَّر الدكتور ساعد الجهني عن شكره وامتنانه وتقديره للعاملين في المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل نظير ما بذلوه من جهود خلال هذا الموسم، الذي تكلل بالنجاح -ولله الحمد- وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.