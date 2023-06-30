رئيس "متحد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

وأضاف: تبنّى المجلس التنسيقي "متحد" العديد من المبادرات والأنشطة خلال هذا الموسم لتحقيق أهداف وزارة الحج والعمرة ومن أجل متابعة وتجويد الخدمات وتوعوية ضيوف الرحمن؛ وعمل على تعزيز الحوكمة لدى منشآت حجاج الداخل واستدامتها وتجويد الخدمات وتحقيق معايير الجودة، وقدّم خلال موسم هذا العام خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.