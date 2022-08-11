"فلكية جدة": ذروة شهب البرشاويات 2022 منتصف ليل الجمعة

وقال "أبوزاهرة": شهب البرشاويات تقدم عرضاً رائعاً في سماء الليل كل عام، ولكن هذه السنة ليست من السنوات المثالية، حيث سيكون القمر موجودًا في السماء ومضيئًا بالكامل تقريبًا، مما سيتسبب في طمس معظم الشهب باستثناء الساطعة منها، وهناك فرصة لرؤية ما بين 10 إلى 20 شهابًا بالساعة ما بعد منتصف الليل، إلا أن عدد الشهب الحقيقي المشاهد متروك للرصد الميداني.