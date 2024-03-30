"السديس": لا يجوز للمعتكف الخروج إلا بقدر الحاجة والضرورة

وطالب المعتكفين تجنَّب ما لا يعنيهم من القول والعمل، ولزوم قيام الليل، وقراءة القرآن، والأذكار المشروعة والحرص على عدم إيذاء المسلمين، وأن يكون سمحًا ذا بشاشة ورحمة، وتعاون على البر والتقوى.