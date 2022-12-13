أمير تبوك يتحدث مع المواطنين عن "ميزانية الخير" في اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع؛ مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقدت في العاصمة الرياض مؤخرًا.
وأضاف أن هذه القمم تأتي تأكيدًا للمكانة الرفيعة للمملكة ومكانتها في العالم أجمع، ودورها المحوري والريادي في قلب العالم العربي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما بذله سموه من جهود كبيرة ولقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة، ساهمت في تحقيق النجاح.
وتناول أمير منطقة تبوك، في حديثه للمواطنين، ما حملته الميزانية العامة للدولة من بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن؛ من خلال ما أظهرته من مؤشرات وأرقام عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
واستعرض العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.