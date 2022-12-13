أمير تبوك يتحدث مع المواطنين عن "ميزانية الخير" في اللقاء الأسبوعي

وأضاف أن هذه القمم تأتي تأكيدًا للمكانة الرفيعة للمملكة ومكانتها في العالم أجمع، ودورها المحوري والريادي في قلب العالم العربي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما بذله سموه من جهود كبيرة ولقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة، ساهمت في تحقيق النجاح.