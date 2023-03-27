رمضان يتسبب في ركود بأسواق الذهب.. وتوقعات بعودة الانتعاش مع الأعياد

وتفصيلاً، رصدت "سبق" في جولة لها على عدد من محال الذهب في الرياض حالة الركود التي يشهدها السوق حيث أشار العاملون فيها إلى أن السوق من المتوقع أن يعود إليه النشاط مع قرب العيد بعض الشيء خاصة أن الكثير يحرص على شراء المجوهرات من أجل الإهداء وغيره.