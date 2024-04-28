التصريح للخطوط الجوية الصينية ببدء رحلات منتظمة بين المملكة والصين ابتداءً من 6 مايو

وبمناسبة الإعلان عن تسيير عدد من المسارات الجوية الجديدة مع جمهورية الصين؛ أشار نائب الرئيس للتنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة العامة للطيران المدني علي بن محمد رجب إلى أن هذا التعاون جاء ثمرة لزيارة قيادات منظومة قطاع النقل الجوي برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخراً؛ التي هدفت إلى زيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوةً على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة الترابط العالمي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطيران، الهادفة إلى استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة الداعمة للأهداف الطموحة للاستراتيجية؛ التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030.