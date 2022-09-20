على الطاقة محافظون ولـ"مجد" الوطن مواصلون.. فيديو "لأننا نحبها"

لا يحافظ على مكتسبات الأوطان سوى أبنائهم، والمملكة جزءٌ من النسيج العالمي وبقعة مهمة على خريطة الأرض تنتج الطاقة وتصدّرها للعالم، ولن يستمر هذا العطاء إلا بالمحافظة عليها من قبل أبنائها.