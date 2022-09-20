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على الطاقة محافظون ولـ"مجد" الوطن مواصلون.. فيديو "لأننا نحبها"
اختيار الأجهزة الكهربائية والسيارات عالية الكفاءة يرشد الاستهلاك
لا يحافظ على مكتسبات الأوطان سوى أبنائهم، والمملكة جزءٌ من النسيج العالمي وبقعة مهمة على خريطة الأرض تنتج الطاقة وتصدّرها للعالم، ولن يستمر هذا العطاء إلا بالمحافظة عليها من قبل أبنائها.
ومجد الوطن هو منظومة عريقة ومتجذرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تتسابق الأجيال لمواصلته، ولنعيم مملكتنا و"لأننا نحبها" لن يتم ذلك سوى بالمحافظة على طاقتها.
والترشيد في الطاقة يتم من خلال اختيار الأجهزة الكهربائية أو السيارات العالية الكفاءة والتعامل معها بلا إفراط أو تفريط.