بمناسبة انطلاق الحملة السنوية.. "عبدالعزيز بن سعود" يشكر القيادة ويشارك بدعم بنوك الدم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وذلك بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي دشنها سمو ولي العهد استمرارًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني.
وأكد سموه أن هذه الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لقيادة المملكة، وحرصها المستمر على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز منظومة الرعاية الصحية.
وفي لفتة داعمة للمبادرة، بادر سمو وزير الداخلية بالتبرع بالدم، مؤكدًا أن منسوبي وزارة الداخلية يعتزون بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية.
ووجّه سموه الخدمات الطبية بالوزارة بتهيئة مواقع للتبرع في ديوان الوزارة وقطاعاتها في مناطق المملكة كافة، تسهيلاً لمشاركة المتبرعين ودعمًا للجهود الصحية.
سائلًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن الأمن والتقدم والازدهار.