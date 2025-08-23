بمناسبة انطلاق الحملة السنوية.. "عبدالعزيز بن سعود" يشكر القيادة ويشارك بدعم بنوك الدم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وذلك بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي دشنها سمو ولي العهد استمرارًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني.