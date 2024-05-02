مصرع طفل في أحد المستنقعات المائية أثناء تنزّه أسرته بمحافظة الرين

وكانت الجلسة العائلية أغلبها أطفال ونساء، ولم يستطيعوا إنقاذه، واستنجدوا بالمتنزهين من حولهم وحاولوا ولم يستطيعوا إنقاذه، وفي أثناء البحث حضر والده ونزل للغدير وانتشله، وبعد إخراجه وجده قد فارق الحياة.