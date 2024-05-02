مصرع طفل في أحد المستنقعات المائية أثناء تنزّه أسرته بمحافظة الرين

لقي طفل "11 عامًا"، أمس الأربعاء، مصرعه غرقًا في مياه غدير في إحدى القرى شمال محافظة الرين، وذلك خلال تنزه أسرته بالقرب من الغدير.
ووفقًا للمعلومات التي وردت لـ"سبق": فإن الطفل كان يلهو مع أقرانه بجوار جلستهم العائلية، ونزل إلى أحد تجمعات المياه ظنًّا منه أن مستوى الماء قصير، وفجأة اختفى عن الأنظار داخل الغدير.
وكانت الجلسة العائلية أغلبها أطفال ونساء، ولم يستطيعوا إنقاذه، واستنجدوا بالمتنزهين من حولهم وحاولوا ولم يستطيعوا إنقاذه، وفي أثناء البحث حضر والده ونزل للغدير وانتشله، وبعد إخراجه وجده قد فارق الحياة.
وكان من ضمن الأشخاص الذين نزلوا للغدير لمساعدة والد الطفل في عملية الإنقاذ: وكيل محافظة الرين نابت العجالين، وكان متواجدًا للتنزه بالقرب من موقع الغدير.
وتمّت الصلاة على الطفل بعد صلاة العشاء يوم أمس بمحافظة الرين، ونسأل الله أن يربط على قلوب أهله بالصبر والسلوان.