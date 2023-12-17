"المؤتمر الدولي لسوق العمل".. لقاءات سعودية رسمية مع ممثلي 7 دول بالرياض

والْتقى "أبوثنين" بكل من وزير العمل والحد من الفقر بجمهورية أوزبكستان بهزود موساييف، ووزير التوظيف والعمل والأمن الاجتماعي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا ناريك مكرتشيان، ووزير العمل بجمهورية ليبيا علي العابد الرضا، ووزير العمل بدولة فلسطين الدكتور نصري خليل أبو جيش، والنائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية كازاخستان إكمادي سار باسوف، ونائب وزير التوظيف والعمل بجمهورية جنوب إفريقيا بويتوميلو مولوي، كما الْتقى بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي.