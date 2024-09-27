عمره 12 عامًا.. أصغر روائي سعودي يوقع روايته "أما زلت أسيفًا" لزوار "كتاب الرياض"

لا يوحي عمره الصغير الذي لا يتجاوز 12 عاماً، ولا جسمه النحيل، لمن يطالعه أو يشاهده أنه يمتلك موهبة إبداعية كبيرة، فعمره لا يزال في طور الطفولة، وجسمه لا يزال يترعرع في عالمها، لكن عبدالله علي، أصغر روائي سعودي، يشتري زوار معرض الرياض الدولي للكتاب روايته، رغم طفولته تجاوب مع ميله إلى الكتابة، واتجه إلى خياله الخصب، لينسج أحداث روايته الأولى، التي تمزج بين الواقع والخيال، وهو في العام العاشر من عمره.