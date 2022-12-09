شاهد بالصور.. استقبال أخوي حار من قبل ولي العهد لقادة وزعماء الخليج

ونشر المصور بندر الجلعود عدداً من الصور التي اتسمت بالحفاوة والحرارة في استقبال ولي العهد لإخوانه قادة وزعماء الدول الخليجية، والتي عبرت عن الود والحب الذي تتسم به العلاقات بين القادة والشعوب الخليجية على المستويين الرسمي والشعبي.