شاهد بالصور.. استقبال أخوي حار من قبل ولي العهد لقادة وزعماء الخليج

استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان قادة وزعماء الخليج لدى وصولهم مقر انعقاد القمة الخليجية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ونشر المصور بندر الجلعود عدداً من الصور التي اتسمت بالحفاوة والحرارة في استقبال ولي العهد لإخوانه قادة وزعماء الدول الخليجية، والتي عبرت عن الود والحب الذي تتسم به العلاقات بين القادة والشعوب الخليجية على المستويين الرسمي والشعبي.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الاجتماع السنوي الهادف لمناقشة القضايا التي تمس منطقة الخليج العربي.