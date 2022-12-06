"سيف الملك" يشعل أجواء مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ويسهب الطويل في حديثه، ويقول: «الأجواء في المهرجان مع دخولها اليوم التاسع تزداد حماسة نتيجة رغبة الجميع بالحصول على الجائزة الغالية. وما من شك أن إقبال الصقارين على خوض هذه المسابقة يضفي نوعًا من المنافسة الشريفة، التي ترمي بنهاية الأمر إلى تعزيز ثقافة تربية الصقور واقتنائها والاعتزاز بها؛ كونها أحد موروثات بلدنا الغالي، وتعني لنا الكثير مما ورثناه عن الآباء والأجداد».