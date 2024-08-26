خبير طقس يوضح لـ"سبق" حقيقة تعرض جازان اليوم لأمطار لم تشهدها منذ 40 عاماً

وقال المُختصون في مركز طقس العرب إن المؤشرات الفصلية تُشير إلى أن ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ، وهو حزام وهمي يُرافق الكتل الهوائية الرطبة من المُتوقع أن يكون مُتقدمًا على نحو أكثر من المُعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا في فترات من شهري يوليو وأغسطس، فيما يتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مُناسبة، في حدوث موجات من الرطوبة تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصائف المملكة وجبال الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، مما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.