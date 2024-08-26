خبير طقس يوضح لـ"سبق" حقيقة تعرض جازان اليوم لأمطار لم تشهدها منذ 40 عاماً

كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية علي مشهور لـ"سبق"، حقيقة المنشور الذي يتم تداوله حول تعرض جازان اليوم لأمطار غزيرة لم تشهدها منذ أربعين عاماً موضحاً أن المنشور لأحد الراصدين وأنه فهم بشكل خطأ لافتاً إلى أن الذي يتمعن جيداً في التغريدة سيفهم المقصد منها مشيراً إلى أن المقصد 27 يوماً كاملة من شهر أغسطس كما ورد فيها وليس اليوم الثلاثاء.
وبين مشهور: بالنسبة للحالة المطرية التي عشناها في شهر أغسطس وحتى الآن لم يأت مثيل لها منذ أكثر من 80 سنة.
وكان خبير الطقس علي مشهور قد أكد في وقت سابق أن موسم الأمطار على منطقة جازان سيستمر إلى شهر سبتمبر أيضًا، ولكن بوتيرة أقل من وتيرة أغسطس الذي شهد أمطارًا غزيرة وصواعق شديدة.
وقال المُختصون في مركز طقس العرب إن المؤشرات الفصلية تُشير إلى أن ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ، وهو حزام وهمي يُرافق الكتل الهوائية الرطبة من المُتوقع أن يكون مُتقدمًا على نحو أكثر من المُعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا في فترات من شهري يوليو وأغسطس، فيما يتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مُناسبة، في حدوث موجات من الرطوبة تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصائف المملكة وجبال الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، مما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.
وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: "على مدار 30 سنة ماضية، السجلات المناخية تكشف أن منطقة جازان سجلت أعلى كمية هطول أمطار على مستوى المملكة في شهر أغسطس".
وبيّن أنه "بالرجوع إلى سجلاتنا المناخية خلال الـ 30 سنة السابقة، دائمًا نجد جازان في شهر أغسطس تسجل أعلى كمية هطول أمطار بشكل يومي وشهري، وكذلك هي أعلى المناطق التي تتعرض إلى السحب الركامية والرياح الهابطة منها وإثارة الأتربة والغبار والبرق والرعد بشكل كثيف".