تقنية المنظار تنجح في علاج غضروف ضاغط على الأعصاب لثلاثينية بجدة

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عضو تجمّع جدة الصحي الثاني في علاج حالة امرأة ثلاثينية كانت تعاني من آلام مزمنة في أسفل الظهر والقدم اليسرى، مما أدى إلى إعاقتها عن الحركة وتأثير ذلك على حياتها اليومية.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود انزلاق غضروفي بين الفقرة القَطنية الخامسة والعَجُزية الأولى.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بعد أن فشلت المسكنات والعلاج الطبيعي في النتائج المرجوة في تخفيف الألم، وبعد تنويم المريضة أُجريت لها عملية إزالة الغضروف الضاغط على الأعصاب باستخدام تقنية التدخل المحدود بالمنظار، عبر فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز 2 سم، وخرجت المريضة من المستشفى بعد يوم واحد من العملية وهي في حالة صحية جيدة.
وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور سلطان بن عتيق الفايدي أن "استخدام تقنية المنظار في هذه العمليات يُعتبر خيارًا فعالًا لتخفيف الآلام وتحسين حياة المرضى بشكل سريع وآمن.
يُذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يقوم بإجراء عمليات إزالة الغضروف بتقنية المنظار بشكل روتيني، مما يعكس التزام المجمع بتقديم أفضل الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات.