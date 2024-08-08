تقنية المنظار تنجح في علاج غضروف ضاغط على الأعصاب لثلاثينية بجدة

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بعد أن فشلت المسكنات والعلاج الطبيعي في النتائج المرجوة في تخفيف الألم، وبعد تنويم المريضة أُجريت لها عملية إزالة الغضروف الضاغط على الأعصاب باستخدام تقنية التدخل المحدود بالمنظار، عبر فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز 2 سم، وخرجت المريضة من المستشفى بعد يوم واحد من العملية وهي في حالة صحية جيدة.