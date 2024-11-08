"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.